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В Індії блискавки за декілька годин вбили рекордну кількість людей (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Індії блискавки за декілька годин вбили рекордну кількість людей (відео)
В Одіші 2 вересня за дві години зафіксували рекордні 61 тис. ударів блискавки
скріншот з відео

Через удари блискавки в індійському штаті Одіша загинуло 12 осіб

В індійському штаті Одіша на південному сході країни 2 вересня за дві години зафіксували рекордні 61 тис. ударів блискавки. Через них загинули 12 осіб, ще 14 були поранені. Про це пише Independent.

Четверо загиблих були з району Хурда, двоє – з Балангіра, по одному – з Ангула, Боудха, Дхенканала, Гаджапаті, Джагатсінхпура та Пурі.

У суботу в районах навколо столиці штату міста Бхубанешвар вдарили сильні блискавки. За даними Управління, до 17:00 за місцевим часом було зафіксовано щонайменше 36597 блискавок, а кількість ударів із хмари в землю становила 25753. Упродовж неділі у штаті Одіша було зафіксовано понад 5300 ударів блискавки.

Уряд Одіші оголосив про компенсацію в розмірі 400 тисяч рупій (160 тис. грн) для кожної з родин загиблих.

Також через влучання блискавок в райони Гаджапаті та Кандхамал загинуло вісім особин великої рогатої худоби.

Індійський метеорологічний департамент попередив, що такі екстремальні погодні умови у штаті будуть щонайменше до 7 вересня.

Нагадаємо, що в липні на Говерлі через влучання блискавки загинули двоє людей. У Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це – 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області. 

Теги: стихійні лиха Індія

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