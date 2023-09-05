В Індії блискавки за декілька годин вбили рекордну кількість людей (відео)

В Одіші 2 вересня за дві години зафіксували рекордні 61 тис. ударів блискавки

Через удари блискавки в індійському штаті Одіша загинуло 12 осіб

В індійському штаті Одіша на південному сході країни 2 вересня за дві години зафіксували рекордні 61 тис. ударів блискавки. Через них загинули 12 осіб, ще 14 були поранені. Про це пише Independent.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Четверо загиблих були з району Хурда, двоє – з Балангіра, по одному – з Ангула, Боудха, Дхенканала, Гаджапаті, Джагатсінхпура та Пурі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У суботу в районах навколо столиці штату міста Бхубанешвар вдарили сильні блискавки. За даними Управління, до 17:00 за місцевим часом було зафіксовано щонайменше 36597 блискавок, а кількість ударів із хмари в землю становила 25753. Упродовж неділі у штаті Одіша було зафіксовано понад 5300 ударів блискавки.

Уряд Одіші оголосив про компенсацію в розмірі 400 тисяч рупій (160 тис. грн) для кожної з родин загиблих.

Також через влучання блискавок в райони Гаджапаті та Кандхамал загинуло вісім особин великої рогатої худоби.

Індійський метеорологічний департамент попередив, що такі екстремальні погодні умови у штаті будуть щонайменше до 7 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в липні на Говерлі через влучання блискавки загинули двоє людей. У Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це – 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області.