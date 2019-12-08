Повені в Уганді спричинили смерть 11 осіб



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Повінь в Елегу, північна Уганда, на кордоні з Південним Суданом

Стихійне лихо охопило західний район країни – Бундибудгіо, а в цілому від повені постраждало 11 угандійських округів

Внаслідок раптових повеней в Уганді щонайменше 11 осіб загинуло.

Про це повідомила представник Товариства Червоного Хреста Уганди Ірена Накасіта, передає Xinhua.

«В результаті повеней постраждали 11 осіб. 11 людей були знайдені мертвими», – розповіла Накасіта.

За її словами, стихійне лихо охопило західний район країни – Бундибудгіо. Загалом від повені постраждали 11 угандійських округів.

Кількість загиблих і поранених, як очікується, може зрости, оскільки рятувальники продовжують пошуки і порятунок людей, постраждалих від стихійного лиха.

У вересні Національне метеорологічне управління Уганди видало попередження про очікувані повені і зсуви, які забирають життя людей і тягнуть за собою руйнування майна. В Уганді це другий сезон рекордних дощів, що триває чотири місяці.

Нагадаємо, На північно-заході Кенії в результаті зсувів, які були викликані сильними дощами, загинули щонайменше 36 осіб, у тому числі семеро дітей.