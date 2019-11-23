У Кенії в результаті зсуву загинули 36 людей



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У Кенії в результаті зсуву загинули 36 людей

Дощі викликали повені і зсуви, які зруйнували чотири мости і село

На північно-заході Кенії в результаті зсувів, які були викликані сильними дощами, загинули щонайменше 36 осіб, у тому числі семеро дітей.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що зливи почалися 22 листопада в окрузі Західний Покот, на кордоні з Угандою. Дощі викликали повені і зсуви, які зруйнували чотири мости і село.

«Ми можемо підтвердити, що число загиблих, на жаль, досягла 36. Деякі люди, які, на нашу думку загубилися, знайшлися мертвими», - сказав сенатор Семюель Погісіо.

В районі ведуться рятувальні роботи, де більше 500 транспортних засобів застрягли на дорогах, пошкоджених зсувами.

Як повідомлялося, в результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.



