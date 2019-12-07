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    На Закарпатті рятувальники розшукали на високогір’ї травмованого чоловіка

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    На Закарпатті рятувальники розшукали на високогір’ї травмованого чоловіка

    Чоловік травмував руку й потребував негайної допомоги

    До оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що в районі полонини Шасса Свидовецького хребта Тячівського району травмувався мешканець с. Лопухово цього ж району.

    Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

    Під час їзди гірською місцевістю, в позашляховику сталося коротке замикання електропроводів.

    При спробі усунути неполадки, чоловік собі травмував руку й потребував негайної допомоги, адже подолати самотужки пішком близько 30 км гірського зимового бездоріжжя йому було не під силу.

    Як зазначають правоохоронці, для надання допомоги на спецавтомобілі вирушили 6 фахівців гірського пошуково-рятувального відділення смт Усть-Чорна.

    Після опівночі чоловіка було знайдено, надано першу невідкладну медичну допомогу і доправлено до місця проживання.

    ДСНС Закарпаття рятувальники чоловік
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