На півночі Камеруну бойовики викрали 18 осіб



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Бойовики «Боко Харам»

Камерунська армія проводить спецоперацію, намагаючись звільнити заручників

Бойовики «Боко Харам» викрали на півночі Камеруна 18 цивільних осіб.

Про це із посиланням на кілька джерел у безпекових органах повідомляє Xinhua.

«Терористи напали на кілька місцин у регіоні, пограбували продукти та викрали 18 чоловіків й жінок», – пише видання.

Наразі камерунська армія проводить спецоперацію, намагаючись звільнити заручників.

Xinhua нагадує, що у вівторок терористи Боко Харам вбили у цьому ж регіоні 4 цивільних. «Відповідно до звітів безпекових органів, з 2014 року близько 2 тис камерунців загинули від рук Боко Харам», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що метою «Боко Харам» є створення в Африці держави, що існувала б за законами ісламу.

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