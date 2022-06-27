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рус
    Події в Україні

    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)

    Центральну частину Криму підтопили річки, які вийшли з берегів - Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральну частину Криму підтопили річки, які вийшли з берегів
    фото з месенджерів

    На набережній столиці окупованого Криму стоїть вода

    Потужні дощі спровокували підтоплення частини Кримського півострова. З берегів у межах адміністративного центру окупованої української Автономної Респкубліки Крим, Сімферополя, вийшла річка Салгир, найбільша у регіоні. Про це повідомляють кримські Telegram-канали.

    Підняття рівня води у Салгирі розпочалося ще у ніч з 26 на 27 червня.

    На ранок ситуація погіршилася.

    У деяких місцях вода піднялася до набережної і почала заливати тротуари.

    Крім Сімферополя, затопленим виявилися села Білогірського району. Так, у селі Олександрівка вода стоїть на території приватних обійсть.

    У цьому районі вийшла з берегів 27-кілометрова річка Сарису.

    В мережі з’явилися численні фотосвідчення підтоплення частини Сімферополя та районів центрального Криму.

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    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)

    Нагадаємо, що російські окупанти у травні затопили частину Нової Каховки, відкривши шлюзи на захопленій Каховській ГЕС.

    Теги: Крим Сімферополь Україна повінь
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    Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)