Центральний Крим затоплений: з берегів вийшла найбільша річка півострова (фото, відео)
На набережній столиці окупованого Криму стоїть вода
Потужні дощі спровокували підтоплення частини Кримського півострова. З берегів у межах адміністративного центру окупованої української Автономної Респкубліки Крим, Сімферополя, вийшла річка Салгир, найбільша у регіоні. Про це повідомляють кримські Telegram-канали.
Підняття рівня води у Салгирі розпочалося ще у ніч з 26 на 27 червня.
На ранок ситуація погіршилася.
У деяких місцях вода піднялася до набережної і почала заливати тротуари.
Крім Сімферополя, затопленим виявилися села Білогірського району. Так, у селі Олександрівка вода стоїть на території приватних обійсть.
У цьому районі вийшла з берегів 27-кілометрова річка Сарису.
В мережі з’явилися численні фотосвідчення підтоплення частини Сімферополя та районів центрального Криму.
Нагадаємо, що російські окупанти у травні затопили частину Нової Каховки, відкривши шлюзи на захопленій Каховській ГЕС.