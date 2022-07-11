Чотири гаубиці, 38 ворогів та два склади боєприпасів: «урожай» ЗСУ на півдні

Уражено командно-спостережний та контрольно-командний пункти окупантів

Протягом минулої доби, 10 липня, на Південному напрямку українські захисники знищили 38 російських агресорів, десять одиниць техніки, а також два склади боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Противник у нашій операційній зоні тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом, не маючи можливостей та потужностей створення нових ударних угруповань. Нашими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Херсонщині парою штурмовиків було завдано удару по скупченню противника. Уражено командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії.

Підтверджені втрати росіян становлять: 38 осіб та десять одиниць техніки:

чотири гаубиці «Мста-Б»,

переносний зенітно-ракетний комплекс,

п'ять одиниць автотехніки.

Також знищено два склади боєприпасів на Херсонщині.

«У штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох, а два ракетні кораблі продовжують чатування із 16 «Калібрами» на борту», – додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ: готуватися до звільнення півдня.

Також Верещук ще раз звернулася до мешканців Херсонщини та Запоріжжя.

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