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    Соціум

    Лісова пожежа спалахнула у турецькому Бодрумі

    Лісова пожежа у Бодрумі спалахнула з невідомих причин - Лісова пожежа спалахнула у турецькому Бодрумі
    Лісова пожежа у Бодрумі спалахнула з невідомих причин
    фото із відкритих джерел

    Вогонь може загрожувати сільськогосподарським угіддям

    У турецькому Бодрумі, що на південному заході країни, спалахнула лісова пожежа. Про це повідомляє DHA.

    «Близько 15:30 з невідомої причини спалахнула пожежа у лісі та чагарниках поблизу дамби Мумкуляр у районі Бахчекая в Бодрумі», – повідомляє інформагентство.

    В операції по боротьбі з вогнем задіяно 1 літак, 3 гелікоптери, 21 пожежну автоцистерну, 7 цистерн з водою, 3 бульдозери.

    Вогонь може загрожувати сільськогосподарським угіддям.

    Нагадаємо, 21 червня ввечері у провінції Мугла на південному заході Туреччини спалахнула лісова пожежа. До її гасіння залучено 20 вертольотів і 14 літаків.

    Зазначимо минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

    Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу.

    Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.
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    Теги: Туреччина пожежа
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    Лісова пожежа спалахнула у турецькому Бодрумі