Лісова пожежа спалахнула у турецькому Бодрумі

Лісова пожежа у Бодрумі спалахнула з невідомих причин

Вогонь може загрожувати сільськогосподарським угіддям

У турецькому Бодрумі, що на південному заході країни, спалахнула лісова пожежа. Про це повідомляє DHA.

«Близько 15:30 з невідомої причини спалахнула пожежа у лісі та чагарниках поблизу дамби Мумкуляр у районі Бахчекая в Бодрумі», – повідомляє інформагентство.

В операції по боротьбі з вогнем задіяно 1 літак, 3 гелікоптери, 21 пожежну автоцистерну, 7 цистерн з водою, 3 бульдозери.

Вогонь може загрожувати сільськогосподарським угіддям.

Нагадаємо, 21 червня ввечері у провінції Мугла на південному заході Туреччини спалахнула лісова пожежа. До її гасіння залучено 20 вертольотів і 14 літаків.

Зазначимо минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу.



