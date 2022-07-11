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    Політика

    Росія призупиняє «Північний потік»

    Роботи заплановані на 10 днів - Росія призупиняє «Північний потік»
    Роботи заплановані на 10 днів
    фото: ЕРА

    В ЄС побоюються, що Росія скористається ремонтом для повного припинення постачання

    Газопровід «Північний потік» зупиниться на планове обслуговування в понеділок вранці, 11 липня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Стверджується, що роботи триватимуть до ранку 21 липня.

    На час робіт на «Північному потоці» єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається тільки одна транзитна гілка через Україну – через неї українська сторона останнім часом підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу, заявляють у «Газпромі».

    Постачання газу по «Турецькому потоку» і «Блакитному потоку» (обидва газопроводи також пройшли планові ремонти в травні і червні) призначені для Туреччини і країн Південної і Південно-Східної Європи.

    Профілактично зупинки для техобслуговування газопроводу проводяться раз на рік і зачіпають весь ланцюжок видобутку і постачання газу, однак на тлі енергетичного шантажу, в ЄС побоюються, що Росія скористається ремонтом для повного припинення постачання.

    Російський газовий монополіст «Газпром» у середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу «Північний потік–1», пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

    Нагадаємо, раніше Росія погрожувала зупинити «Північний потік-1».

    Тим часом Франція готується до повного відключення російського газу.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ Газпром війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія призупиняє «Північний потік»