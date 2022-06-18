Індію та Бангладеш накрили руйнівні повені: понад 40 загиблих

Понад чотири мільйони людей залишились без даху над головою через повінь

У Індії та Бангладеші понад чотири мільйони людей змушені були залишити свої домівки через повені

Мусонні шторми в Індії та Бангладеш забрали життя щонайменше 41 людини й спричинили руйнівні повені, через які мільйони інших залишилися без даху над головою. Про це повідомляє France 24 із посиланням на місцевих чиновників.

Від негоди загинула вже 41 людина, серед вбитих були вражені блискавкою підлітки.

Також понад чотири мільйони людей змушені були залишити свої домівки, багато будинків знесло зсувами ґрунту, а в цілих регіонах зникло електропостачання.

Варто зауважити, що, за прогнозами синоптиків, в наступні кілька днів дощі посилюватимуться, спричиняючи більше повеней в Бангладеші та на північному сході Індії.

Нагадаємо, в Анкарі 11 червня був потужний буревій. Злива перетворила вулиці на ріки, а сильний вітер виривав дерева та зривав дахи. Внаслідок негоди загинув 27-річний чоловік.

Також через рекордні зливи рівень води в річці Єллоустоун в американському штаті Монтана досяг рекордного рівня. Через це вперше за 34 роки всі входи в Єллоустонський національний парк були закриті.