Лукашенко боїться перевороту: спецназівці написали йому листа

Американський тижневик пише, що білоруські військові закликали Лукашенка не втручатися у війну РФ проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, готується до заколоту з боку білоруських військових – після того, як ті виступили проти участі у війні з Україною. Про це повідомляє NewsWeek.

Зазначається, що нещодавно старші офіцери п'ятої бригади спецназу у відкритому листі до Лукашенка виступили проти участі у війні, назвавши таке рішення «чистим самогубством».

«Вступивши у війну проти України, Білорусь буде остаточно вигнана зі співтовариства цивілізованих держав і на довгі роки буде міжнародним ізгоєм», – пишуть військові.

Військовослужбовці білоруської армії в листі до Лукашенка сказали: «Окупація Росією міжнародно визнаної території України, яка є другом нашої держави, і її спроба втягнути Білорусь у абсолютно неспровоковану війну проти суверенної держави може розглядатися лише як знищення суверенітету Білорусі».

За їхніми словами, Кремль порушує Конституцію Білорусі, де сказано, що країна є незалежною у внутрішній та зовнішній політиці.

Нагадаємо, Білорусь заявила про готовність завдати удару по Польщі.

Перед цим Лукашенко визнав суттєву перевагу ЗСУ над армією Путіна (відео).

Читайте також: