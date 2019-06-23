Пожежа у центрі Парижа: троє загиблих, 28 постраждалих



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Пожежним знадобилося майже чотири години, щоб взяти вогонь під контроль

Людина загинула, коли вистрибнула з вікна шестиповерхового будинку, - пожежні

У столиці Франції Парижі три людини загинули в результаті пожежі, що сталася в будівлі в центрі міста.

Про це повідомляє The Local.

«Одна людина загинула, вистрибнувши з вікна шестиповерхового багатоквартирного будинку, розташованого в 11-му районі, в якому також розміщувалися ресторан і хаммам», - йдеться у повідомленні.

Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie #nemours pic.twitter.com/ctzEGGMRGh — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) 22 июня 2019 г.

За словами пожежних, про загоряння повідомили близько 5.00 ранку і 200 пожежним знадобилося майже чотири години, щоб взяти її під контроль.

«Планування будинку, побудованого в 1970 році і ремонтні роботи на його фасаді, ускладнили рятувальні операції. Причина пожежі поки невідома», - зазначили французькі рятувальники.

Загалом 27 людей отримали легкі травми і надихалися димом, ще один постраждалий знаходиться у важкому стані.