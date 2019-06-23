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    У світі

    Пожежа у центрі Парижа: троє загиблих, 28 постраждалих

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    Пожежним знадобилося майже чотири години, щоб взяти вогонь під контроль - Пожежа у центрі Парижа: троє загиблих, 28 постраждалих
    Пожежним знадобилося майже чотири години, щоб взяти вогонь під контроль

    Людина загинула, коли вистрибнула з вікна шестиповерхового будинку, - пожежні

    У столиці Франції Парижі три людини загинули в результаті пожежі, що сталася в будівлі в центрі міста.

    Про це повідомляє The Local.

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    «Одна людина загинула, вистрибнувши з вікна шестиповерхового багатоквартирного будинку, розташованого в 11-му районі, в якому також розміщувалися ресторан і хаммам», - йдеться у повідомленні.

    За словами пожежних, про загоряння повідомили близько 5.00 ранку і 200 пожежним знадобилося майже чотири години, щоб взяти її під контроль.

    «Планування будинку, побудованого в 1970 році і ремонтні роботи на його фасаді, ускладнили рятувальні операції. Причина пожежі поки невідома», - зазначили французькі рятувальники.

    Загалом  27 людей отримали легкі травми і надихалися димом, ще один постраждалий знаходиться у важкому стані.

     

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