Франція не має наміру легалізувати марихуану для туристів



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Аналітичний центр Conseil d’Analyse Economique рекомендував французькій владі дозволити використання марихуани саме для відпочинку

Міністр транспорту Франції Елізабет Борне повідомила про те, що уряд не має наміру легалізувати марихуану для рекреаційних цілей.

Про це пише Reuters.

При цьому, за її словами, кабінет міністрів вивчає можливість легалізувати марихуану для медичних цілей.

Відповідна заява представника уряду Франції була зроблена після того, як аналітичний центр Conseil d’Analyse Economique рекомендував владі дозволити використання марихуани саме для відпочинку. Такі країни ЄС як ФРН, Данія і Італія, вже дали дозвіл на використання марихуани для медичних цілей.

Минулого року Канада стала другою країною в світі, яка повністю легалізувала дану наркотичну речовину.

Раніше повідомлялося, що в Україні петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду її комітетом парламенту.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.