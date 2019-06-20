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    Вночі на Київщині горіло велике сміттєзвалище (фото)

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    <p>На місці пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу</p> - Вночі на Київщині горіло велике сміттєзвалище (фото)

    На місці пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу

    Фото: ДСНС

    Рятувальникам знадобилося дві години на ліквідацію пожежі

    У ніч на четвер, 20 червня, сталося загорання сміття на відкритій території за межами села Розкішна Ставищенського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби о 00:56, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище.

    Рятувальниками було встановлено, що горить сміття на площі 2000 кв. м.

    Пожежу вдалося локалізувати о 02:23 та повністю ліквідувати о 03:00.

    На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється. 

    Як повідомлялося, по Києву та Київській області 20-23 червня зберігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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