Вночі на Київщині горіло велике сміттєзвалище (фото)



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На місці пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу Фото: ДСНС

Рятувальникам знадобилося дві години на ліквідацію пожежі

У ніч на четвер, 20 червня, сталося загорання сміття на відкритій території за межами села Розкішна Ставищенського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби о 00:56, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище.

Рятувальниками було встановлено, що горить сміття на площі 2000 кв. м.

Пожежу вдалося локалізувати о 02:23 та повністю ліквідувати о 03:00.

На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, по Києву та Київській області 20-23 червня зберігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.