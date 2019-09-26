Прем’єр Британії запропонував опозиції винести вотум недовіри уряду



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Боріс Джонсон 25 вересня повернувся в Лондон, перервавши свій візит у Нью-Йорк

Опозиційні партії закликали Джонсона піти у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон запропонував опозиції винести вотум недовіри його уряду, щоб провести дострокові вибори.

Із такою заявою британський прем’єр виступив під час засідання в Палаті громад 25 вересня.

Джонсон наголосив, що настав час здійснити «Брекзит» і приступити до об’єднання країни, розколотої після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Опозиційні партії закликали Джонсона піти у відставку 24 вересня. Це сталося відразу після того, як Верховний суд королівства визнав незаконним рішення уряду про призупинення роботи парламенту на п’ять тижнів. У постанові сказано, що рішення Джонсона, формально схвалене королевою, не має ніякої юридичної сили і парламент може зібратися в будь-який момент. Парламент зібрався вже на наступний день.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Боріс Джонсон вимушено скоротив візит до Нью-Йорка, де брав участь у Генеральній Асамблеї ООН, і повертається до Лондона після того, як Верховний суд прийняв ухвалу про незаконність його рішення щодо призупинення діяльності парламенту.