Джонсон терміново повертається з Нью-Йорка до Лондона



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Напередодні Верховний суд Великої Британії одностайно ухвалив постанову, згідно з якою рішення Джонсона призупинити працю парламенту до 14 жовтня є протизаконним

Британський парламент планує відновити роботу в середу об 11:30 за місцевим часом

Британський прем'єр Боріс Джонсон вимушено скоротив візит до Нью-Йорка, де брав участь у Генеральній Асамблеї ООН, і повертається до Лондона після того, як Верховний суд прийняв ухвалу про незаконність його рішення щодо призупинення діяльності парламенту.

Про це повідомляє в середу телеканал Sky News.

За даними телеканалу, перш ніж відбути з Нью-Йорка Джонсон, на адресу якого вже звучать заклики подати у відставку, зателефонував британській королеві Єлизаветі II, проте невідомо, чи вибачився він перед нею у зв'язку із ситуацією, що склалася.

«Ми ніколи за жодних обставин не обговорюємо змісту бесід між прем'єр-міністром та її величністю», - заявив високопоставлений представник британського уряду.

Напередодні Верховний суд Великої Британії одностайно ухвалив постанову, згідно з якою рішення Джонсона призупинити працю парламенту до 14 жовтня є протизаконним. Такого рішення дійшли усі 11 суддів, що брали участь у розгляді справи.

При цьому в постанові Верховного суду наголошується, що британські парламентарі мають право зібратися якнайшвидше.

Напередодні речник Палати громад Джон Беркоу повідомив, що британський парламент відновить роботу в середу об 11:30 за місцевим часом.

Джонсон призупиняв роботу британського парламенту на період із 9 вересня до 14 жовтня. Таким чином, у членів парламенту, які повернулися б з примусової відпустки, на ухвалення рішень щодо виходу з ЄС залишалося б трохи більше ніж два тижні до Brexit, запланованого на 31 жовтня.

Джерело: Інтерфакс-Україна