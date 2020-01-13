Прем'єр Мальти пішов у відставку через вбивство журналістки



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У 2017 році машину журналістки Дафне Каруани Галіції підірвали, коли вона була за кермом

На Мальті триває криза навколо розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції

Прем’єрміністр Мальти Джозеф Мускат офіційно пішов у відставку – на тлі кризи навколо розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції. Вона займалася розслідуваннями корупції і загинула в 2017 році: машину журналістки підірвали, коли вона була за кермом.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У справі про вбивство вже заарештовані троє виконавців. У кінці минулого року за підозрою в причетності до злочину також був заарештований відомий мальтійський бізнесмен Йорґен Фенек.

Джозеф Мускат ще місяць тому заявив, що в січні залишить посаду. Перед цим у країні пройшли протести з вимогою його відставки.

Новим головою уряду владна партія вибрала Роберта Абела, сина іншого колишнього прем’єра Мальти Джорджа Абела, який займав цю посаду з 2009 по 2014 рік.

Вбивство журналістки викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.

Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції.

У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єрміністра.