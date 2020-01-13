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    У світі

    Прем'єр Мальти пішов у відставку через вбивство журналістки

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    У 2017 році машину журналістки Дафне Каруани Галіції підірвали, коли вона була за кермом - Прем'єр Мальти пішов у відставку через вбивство журналістки
    У 2017 році машину журналістки Дафне Каруани Галіції підірвали, коли вона була за кермом

    На Мальті триває криза навколо розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції

    Прем’єрміністр Мальти Джозеф Мускат офіційно пішов у відставку – на тлі кризи навколо розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції. Вона займалася розслідуваннями корупції і загинула в 2017 році: машину журналістки підірвали, коли вона була за кермом.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    У справі про вбивство вже заарештовані троє виконавців. У кінці минулого року за підозрою в причетності до злочину також був заарештований відомий мальтійський бізнесмен Йорґен Фенек.

    Джозеф Мускат ще місяць тому заявив, що в січні залишить посаду. Перед цим у країні пройшли протести з вимогою його відставки.

    Новим головою уряду владна партія вибрала Роберта Абела, сина іншого колишнього прем’єра Мальти Джорджа Абела, який займав цю посаду з 2009 по 2014 рік.

    Вбивство журналістки викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.

    Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції.

    У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єрміністра.

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