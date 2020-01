У Тегерані силовики почали розгін протестувальників, є жертви

Протестувальники повідомили про «жорстокий і жахливий» розгін

У неділю, 12 січня, в Ірані поновилися антиурядові протести через збитий український літак, який військові помилково прийняли за крилату ракету.

Про це повідомляє Reuters.

«Вони брешуть, що наш ворог - це Америка, наш ворог - прямо тут», - скандувала група протестувальників біля університету в Тегерані.

Пізно ввечері протестувальники повідомили про «жорстокий і жахливий» розгін. У соцмережах повідомляють про загиблих.

Також наголошується, що поліція, крім сльозогінного газу, під час розгону демонстрації застосувала кийки і кулі. Принаймні одну людину вбито. Є поранені. На бруківці видно калюжі крові. Чути звуки пострілів.

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



One protester killed And One women injured



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/9Cf9bW8aBq