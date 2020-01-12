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    У світі

    У Тегерані силовики почали розгін протестувальників, є жертви

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    Поліція, крім сльозогінного газу, під час розгону демонстрації застосувала кийки і кулі - У Тегерані силовики почали розгін протестувальників, є жертви
    Поліція, крім сльозогінного газу, під час розгону демонстрації застосувала кийки і кулі

    Протестувальники повідомили про «жорстокий і жахливий» розгін

    У неділю, 12 січня, в Ірані поновилися антиурядові протести через збитий український літак, який військові помилково прийняли за крилату ракету.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Вони брешуть, що наш ворог - це Америка, наш ворог - прямо тут», - скандувала група протестувальників біля університету в Тегерані. 

    Пізно ввечері протестувальники повідомили про «жорстокий і жахливий» розгін. У соцмережах повідомляють про загиблих.

    Також наголошується, що поліція, крім сльозогінного газу, під час розгону демонстрації застосувала кийки і кулі. Принаймні одну людину вбито. Є поранені. На бруківці видно калюжі крові. Чути звуки пострілів.

    Раніше іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ.

    До слова, президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів Ірану із закликом припинити вбивства іранців, котрі виступають проти нинішньої влади.

    Іран авіакатастрофа відставка протест військові поліція
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