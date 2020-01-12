Протести у Тегерані: Трамп підтримав «хоробрий та багатостраждальний народ Ірану



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Іранці 11 січня вимагали відставки і судового переслідування винних у катастрофі українського лайнера

Трамп опублікував слова підтримки іранцям перською мовою

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Ірані, які почалися після після визнання факту збивання літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Трамп опублікував слова підтримки у Facebook перською мовою.

«Хороброму, багатостраждальному народові Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, і ми надихаємось вашою відважністю.

Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам з’ясувати та повідомити факти з місця подій щодо протестів іранців. Не має повторитись знову різанина мирних протестувальників, не має бути вимикання Інтернету. Світ спостерігає», - написав глава Білого дому.

Раніше 11 січня біля будівлі університету імені Аміра Кабіра в Тегерані протестували сотні студентів, які зібралися вшанувати пам'ять загиблих під час катастрофи літака МАУ.

Вони вимагали відставки і судового переслідування винних у катастрофі і демонстративно розірвали портрет загиблого в результаті американського удару генерала Касема Сулеймані.

У підсумку учасників мітингу розігнала поліція.

Зазначимо, що посла Великої Британії в Ірані Роберта Макера на декілька годин затримали за участь в суботніх протестах в Тегерані. Дипломата звинувачують у закликах до радикальних дій серед протестуючих.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.