Вбивство журналістки на Мальті: підозрюваному бізнесмену висунули обвинувачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоргена Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту

Уряд Мальти відмовив затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки

Затриманому понад тиждень тому мальтійському бізнесмену Йоргену Фенеку під час судового засідання в суботу, 30 листопада, в столиці Мальти Валлетті висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.

Як повідомляє DW, сам Фенек відкинув висунуті обвинувачення.

Напередодні на засіданні уряду Мальти було вирішено відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.

Обвинувачений бізнесмен володіє консорціумом, котрий 2013 року отримав замовлення від мальтійського уряду на спорудження газової теплоелектростанції. У 2018 році з'ясувалося, що йому належить також і зареєстрована в офшорній зоні акціонерна компанія 17 Black. За кілька місяців до своєї загибелі Дафна Каруана Галіція писала саме про 17 Black у своїх викривальних матеріалах.

Нагадаємо, Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції.

У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єрміністра.