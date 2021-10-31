Прем'єр Великої Британії зробив оголошення про стан здоров'я Єлизавети II

Останнім часом королева Великобританії не з’являється на масових заходах

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив заяву щодо стану здоров'я королеви Великої Британії. Він наголосив, що вона «у чудовій формі». Але додав, що Єлизаветі ІІ просто потрібно більше відпочивати. Про це інформує Sky news.

Останнім часом Єлизавета II занепокоїла своїм станом. Однак прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розвіяв усі чутки про погіршення її здоров'я.

«Цього тижня я розмовляв з Її Величністю, як я й роблю щотижня, і вона у чудовій формі», – наголосив Джонсон.

Він додав, що для королеви важливий відпочинок. Тому зараз вона дотримується усіх порад лікарів.

«Вона просто слідує порадам лікарів і трохи відпочиває, і я вважаю – це важливо. Я впевнений, що вся наша країна бажає їй всього хорошого», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі.

Як стало відомо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

Також 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.

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