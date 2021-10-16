Королеві Єлизаветі II лікарі дали цікаву пораду для гарного самопочуття

З чуток, королева любила випити вдома під час ланчу коктейль джину з дюбонне

Її Величності треба відмовитися від регулярного вживання спиртного

Лікарі порекомендували британській королеві Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю, щоб зберегти здоров'я. Про це інформує Daily Telegraph з посиланням на джерела при дворі.

Монархиня поставилася до цієї рекомендації серйозно і вирішила повністю відмовитися від спиртного. Вона відмовилася навіть від улюблених коктейлів з мартіні.

З чуток, королева любила випити вдома під час ланчу коктейль джину з дюбонне, перед вечерею – джин з Мартіні. Зазвичай напої їй змішував чоловік, герцог Единбурзький, який сам полюбляв пиво.

Джерело ЗМІ вважає, що після смерті принца коктейлі могли перестати приносити задоволення Єлизаветі, яка за десятиліття звикла до цього ритуалу на двох.

Також королева могла випити келих рейнвейну або рожевого вина, але ніколи не любила шампанське.

Цікаво, що вона навіть веліла для банкетів закуповувати не дороге шампанське, а бренду мережі Tesco, адже, що ніхто не помітить, що це за напій, якщо пляшки будуть обгорнуті в білу тканину.

Зараз королева в своєму віці перебуває в доброму здоров'ї, хоча недавно її вперше з 2004 року бачили з тростиною.

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