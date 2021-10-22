Королеву Єлизавету II госпіталізували

Єлизавета II провела в лікарні ніч

Королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на Букінгемський палац.

«Дотримуючись медичної ради відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх розслідувань, повернувшись до Віндзорського замку сьогодні в обідній час (четвер), і залишається в гарному настрої», – заявили в пресслужбі британської королеви.

Уточнюється, що Єлизавета II провела в лікарні ніч.

Раніше Єлизавета II скасувала поїздку до Північної Ірландії після появ на публіці з тростиною.

На початку минулого тижня Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною, побувавши на службі у Вестмінстерському абатстві. Королева була присутня на службі з нагоди сторіччя Королівського Британського Легіону в супроводі своєї дочки принцеси Анни. До цього монаршу особу бачили з тростиною на церемоніях тільки в 2003 і 2004 роках, після операції на коліні.

Нагадаємо, нещодавно Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею.

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