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    Королеву Єлизавету II госпіталізували

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    Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію - Королеву Єлизавету II госпіталізували
    Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію
    фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

    Єлизавета II провела в лікарні ніч

    Королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на Букінгемський палац.

    «Дотримуючись медичної ради відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх розслідувань, повернувшись до Віндзорського замку сьогодні в обідній час (четвер), і залишається в гарному настрої», – заявили в пресслужбі британської королеви.

    Уточнюється, що Єлизавета II провела в лікарні ніч.

    Раніше Єлизавета II скасувала поїздку до Північної Ірландії після появ на публіці з тростиною.

    На початку минулого тижня Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною, побувавши на службі у Вестмінстерському абатстві. Королева була присутня на службі з нагоди сторіччя Королівського Британського Легіону в супроводі своєї дочки принцеси Анни. До цього монаршу особу бачили з тростиною на церемоніях тільки в 2003 і 2004 роках, після операції на коліні.

    Нагадаємо, нещодавно Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею.

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    Теги: здоров'я Королева Єлизавета II Велика Британія
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    Королеву Єлизавету II госпіталізували