Лікарі порадили Єлизаветі II на два тижні зменшити навантаження

Королева Великобританії Єлизавета II буде більше відпочивати

Королева працюватиме в полегшеному режимі

95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Такі рекомендації дали їй лікарі. Про це повідомляє CNN.

«Лікарі Її Величності рекомендували їй продовжувати відпочинок як мінімум протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб в цей час Її Величність продовжувала виконувати лише легкі справи, в тому числі деякі аудієнції в онлайн-форматі, але не здійснювала ніяких офіційних візитів», – йдеться в повідомленні.

Джерело з оточення королеви повідомило виданню, що Єлизавета II залишається в гарному настрої і продовжує виконувати «легкі обов'язки».

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

Як відомо, 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.

Раніше, Британська королева зустрілася з Біллом Гейтсом.

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