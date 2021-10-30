  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лікарі порадили Єлизаветі II на два тижні зменшити навантаження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Королева Великобританії Єлизавета II буде більше відпочивати - Лікарі порадили Єлизаветі II на два тижні зменшити навантаження
    Королева Великобританії Єлизавета II буде більше відпочивати
    Фото з відкритих джерел

    Королева працюватиме в полегшеному режимі

    95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Такі рекомендації дали їй лікарі. Про це повідомляє CNN.

    «Лікарі Її Величності рекомендували їй продовжувати відпочинок як мінімум протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб в цей час Її Величність продовжувала виконувати лише легкі справи, в тому числі деякі аудієнції в онлайн-форматі, але не здійснювала ніяких офіційних візитів», – йдеться в повідомленні.

    Джерело з оточення королеви повідомило виданню, що Єлизавета II залишається в гарному настрої і продовжує виконувати «легкі обов'язки».

    Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

    Як відомо, 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.

    Раніше, Британська королева зустрілася з Біллом Гейтсом.

    Читайте також:
    Теги: відпочинок Королева Єлизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лікарі порадили Єлизаветі II на два тижні зменшити навантаження