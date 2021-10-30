Лікарі порадили Єлизаветі II на два тижні зменшити навантаження
Королева працюватиме в полегшеному режимі
95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Такі рекомендації дали їй лікарі. Про це повідомляє CNN.
«Лікарі Її Величності рекомендували їй продовжувати відпочинок як мінімум протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб в цей час Її Величність продовжувала виконувати лише легкі справи, в тому числі деякі аудієнції в онлайн-форматі, але не здійснювала ніяких офіційних візитів», – йдеться в повідомленні.
Джерело з оточення королеви повідомило виданню, що Єлизавета II залишається в гарному настрої і продовжує виконувати «легкі обов'язки».
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.
Як відомо, 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.
Раніше, Британська королева зустрілася з Біллом Гейтсом.