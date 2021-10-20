Британська королева зустрілася з Біллом Гейтсом. Стало відомо, про що вони спілкувалися

На прийомі на честь Глобального інвестиційного саміту обговорювалися проблеми кліматичних змін та зелені технології

Королева Великобританії Єлизавета II влаштувала прийом у Віндзорському замку на честь Глобального інвестиційного саміту, що відбувся в Лондоні 19 жовтня. На зустрічі були присутні представники великого бізнесу та політичні діячі, зокрема, засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс. Про це повідомляє агентство PA.

Разом з Єлизаветою II гостей зустрічали члени королівської родини.

Також на прийомі були присутні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, глава МЗС країни Елізабет Трас, міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян, спецпосланець президента США з питань клімату Джон Керрі, голова компанії у сфері кібербезпеки Darktrace Поппі Густафссон і керуючий директор інвестиційного фонду емірату Абу-Дабі шейх Хамід бен Заїд Аль Нахайян.

У зв'язку з Глобальним інвестиційним самітом, присвяченим інноваційним зеленим технологіям, Єлизавета II заявила, що «пишається поступальним рухом Великобританії» на шляху до «сталого майбутнього». Саме про зелені технології та проблеми клімату королева, здебільшого, спілкувалася із присутніми на урочистому прийомі.

«Багато що ще належить зробити. Цей саміт не просто вітрина, він дає можливість діяти спільно та створювати нові партнерства», – зазначила королева.

Раніше Єлизавета II розкритикувала світових лідерів, пояснивши, що її дратує їхня байдужість до проблем клімату.

Нагадаємо, нещодавно Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею.

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