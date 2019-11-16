Ізраїль ракетами обстрілює об’єкти руху ХАМАС у Секторі Гази



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Ізраїль обстрілює позиції ХАМАС Фото: Israel Defense Forces / Flickr

Ізраїль проводить акцію-відповідь на нещодавній обстріл цивільного населення

У суботу зранку ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Twitter ізраїльської армії оборони.

Як пояснюють військові, обстріл здійснюється у відповідь на ракетний обстріл, здійснений з території Гази по ізраїльським цивільним. Вогонь, як повідомляють військові, здійснюється по базах терористів ХАМАС. Саме цей рух Ізраїль називає винуватцем обстрілів, які відбулися кілька днів тому. «Ми залишаємось готовими до різних сценаріїв», ідеться в повідомленні.

Куди спаме спрямовані ракети, яка їх кількість, чи є руйнування і загиблі поки не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, дві ракети були випущені з Сектора Гази в напрямку ізраїльського міста Беер-Шева, проте були перехоплені системою ППО «Залізний купол». Всього було випущено близько 50 ракет.

Загострення сталося в ніч на вівторок після ліквідації Ізраїлем командира «Ісламського джихаду» Бахи Абу аль-Ата.

Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетним обстрілом території Сектора Гази й ударами ЦАХАЛ у відповідь, ідеться у заяві МЗС України.