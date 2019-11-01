Ізраїль повідомив про перехоплення семи ракет з Сектора Гази



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Система ППО «Залізний купол» перехопила запущені ракети

Армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з території Сектора Гази

Ізраїльська протиповітряна оборона перехопила сім ракет, випущених з території Сектора Гази.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

«Система ППО «Залізний купол» перехопила їх усі», — йдеться в повідомленні.

RIGHT NOW: 7 rockets were fired at #Israel from #Gaza.



The Iron Dome Aerial Defense System intercepted them all. pic.twitter.com/E5x7DcvsTH — Israel Defense Forces (@IDF) 1 листопада 2019 р.

Раніше стало відомо, що армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з території Сектора Гази.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT — Israel Defense Forces (@IDF) 1 листопада 2019 р.

До слова, у вересні літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху Хамас в Секторі Гази через кілька годин після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві ракети.

Також ввечері 10 вересня ізраїльська система ПРО «Залізний купол» перехопила дві ракети, випущені з сектору Газу.