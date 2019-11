Ізраїль повідомив про перехоплення семи ракет з Сектора Гази

Армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з території Сектора Гази

Ізраїльська протиповітряна оборона перехопила сім ракет, випущених з території Сектора Гази.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

«Система ППО «Залізний купол» перехопила їх усі», — йдеться в повідомленні.

RIGHT NOW: 7 rockets were fired at #Israel from #Gaza.



The Iron Dome Aerial Defense System intercepted them all. pic.twitter.com/E5x7DcvsTH