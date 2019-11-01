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    У світі

    Ізраїль повідомив про перехоплення семи ракет з Сектора Гази

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    Система ППО &laquo;Залізний купол&raquo; перехопила запущені ракети - Ізраїль повідомив про перехоплення семи ракет з Сектора Гази
    Система ППО «Залізний купол» перехопила запущені ракети

    Армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з території Сектора Гази

    Ізраїльська протиповітряна оборона перехопила сім ракет, випущених з території Сектора Гази.

    Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

    «Система ППО «Залізний купол» перехопила їх усі», — йдеться в повідомленні.

    Раніше стало відомо, що армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з території Сектора Гази.

    До слова, у вересні літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху Хамас в Секторі Гази через кілька годин після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві ракети.

    Також ввечері 10 вересня ізраїльська система ПРО «Залізний купол» перехопила дві ракети, випущені з сектору Газу.

    Ізраїль армія обстріл військові Сектор Гази
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