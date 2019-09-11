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    Ізраїль завдав масованих ударів по сектору Гази

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    Ізраїль завдав масованих ударів по сектору Гази

    Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях, використовуваним членами «Хамасу»

    Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху Хамас в секторі Газа через кілька годин після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві ракети.

    Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

    «Наші винищувачі завдали 15 ударів по терористичних цілях у секторі Газа у відповідь на ракети, випущені по Ізраїлю»,— йдеться в повідомленні.

    Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях, використовуваним членами «Хамасу».

    Увечері 10 вересня ізраїльська система ПРО «Залізний купол» перехопила дві ракети, випущені з сектору Газу.

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