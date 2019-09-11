Ізраїль завдав масованих ударів по сектору Гази
Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях, використовуваним членами «Хамасу»
Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху Хамас в секторі Газа через кілька годин після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві ракети.
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
«Наші винищувачі завдали 15 ударів по терористичних цілях у секторі Газа у відповідь на ракети, випущені по Ізраїлю»,— йдеться в повідомленні.
Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях, використовуваним членами «Хамасу».
Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.— Israel Defense Forces (@IDF) 11 вересня 2019 р.
Our targets included:
A weapons manufacturing site
A Hamas terror tunnel
We hold Hamas accountable.
Увечері 10 вересня ізраїльська система ПРО «Залізний купол» перехопила дві ракети, випущені з сектору Газу.