Ізраїль завдав масованих ударів по сектору Гази

Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху Хамас в секторі Газа через кілька годин після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві ракети.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Наші винищувачі завдали 15 ударів по терористичних цілях у секторі Газа у відповідь на ракети, випущені по Ізраїлю»,— йдеться в повідомленні.

Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях, використовуваним членами «Хамасу».

Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.



Our targets included:

A weapons manufacturing site

A Hamas terror tunnel



We hold Hamas accountable.