Президент Болгарії пішов на самоізоляцію

В Болгарії з населенням майже 7 млн осіб Covid-19 підтвердили в 48 150 громадян країни

Він це зробив після того, як коронавірус підтвердився у голови апарату президента Димитра Стоянова

Президент Болгарії Румен Радев відправився на карантин. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

Стоянов відправився на самоізоляцію трьома днями раніше – 26 жовтня. З колегами він спілкувався за три дні до того, як лікарі діагностували у нього Covid-19.

Також коронавірусом захворіли прем'єр-міністр країни Бойко Борисов і губернатор Центрального банку Димитр Радев.

В Болгарії з населенням майже 7 млн осіб Covid-19 підтвердили в 48 150 громадян країни, з них 19 695 побороли коронавірусну хворобу, а 1225 пацієнтів померли.

До слова, глава уряду Болгарії захворів на коронавірус.

Також, у Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці.

До слова, Європейський Союз вперше оприлюднив мапу поділу країн Шенгену на кольорові зони за ситуацією з коронавірусом, яка слугуватиме орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.

Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.