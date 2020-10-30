  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президент Болгарії пішов на самоізоляцію

    • Розсилка
    В Болгарії з населенням майже 7 млн осіб Covid-19 підтвердили в 48 150 громадян країни - Президент Болгарії пішов на самоізоляцію
    В Болгарії з населенням майже 7 млн осіб Covid-19 підтвердили в 48 150 громадян країни

    Він це зробив після того, як коронавірус підтвердився у голови апарату президента Димитра Стоянова

    Президент Болгарії Румен Радев відправився на карантин. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

    Стоянов відправився на самоізоляцію трьома днями раніше – 26 жовтня. З колегами він спілкувався за три дні до того, як лікарі діагностували у нього Covid-19.

    Також коронавірусом захворіли прем'єр-міністр країни Бойко Борисов і губернатор Центрального банку Димитр Радев.

    В Болгарії з населенням майже 7 млн осіб Covid-19 підтвердили в 48 150 громадян країни, з них 19 695 побороли коронавірусну хворобу, а 1225 пацієнтів померли.

    До слова, глава уряду Болгарії захворів на коронавірус.

    Також, у Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці.

    До слова, Європейський Союз вперше оприлюднив мапу поділу країн Шенгену на кольорові зони за ситуацією з коронавірусом, яка слугуватиме орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    Свобода радіо президент карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies