ЄС вперше оприлюднив мапу коронавірусних обмежень у Європі



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До «червоної» зони повністю потрапили більшість країн Західної та Центрально-Східної Європи

Європейський Союз вперше оприлюднив мапу поділу країн Шенгену на кольорові зони за ситуацією з коронавірусом, яка слугуватиме орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.

До «червоної» зони повністю потрапили більшість країн Західної та Центрально-Східної Європи.

«Жовтими» є більша частина Італії, близько половини Греції, Кіпр, більша частина Німеччини, країни Балтії, Данія, Швеція та невеликі частини Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Болгарії.

Найбільш «зеленими» є Фінляндія та Норвегія, а також частина території Греції, Німеччини та Італії.

The firstmap has just been published!



The maps include information on:

the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level

weekly COVID-19 testing rates

testing positivity rates

a map with a combined indicator based on the algorithm pic.twitter.com/5fkPuduWwj — ECDC (@ECDC_EU) October 15, 2020

Зазначимо, 13 жовтня Рада ЄС затвердила рекомендації про скоординований підхід до обмеження вільного пересування через коронавірус. Вони передбачають поділ на зелену, помаранчеву, червону та сіру зони відповідно до епідеміологічної ситуації у країнах та регіонах.

Testing data were unavailable for week 41 at deadline Tuesday 23:59. Countries with insufficient information on one of the common criteria were grey on the map (#SE, #DE, #AT, #IS)



Since it is the first week, we are taking a more flexible approach & published updated maps today. pic.twitter.com/fudA4q1mjV — ECDC (@ECDC_EU) October 16, 2020

Як повідомляє «Європейська правда», основними критеріями для цього будуть кількість нових зареєстрованих випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів, кількість тестів та відсоток позитивних тестів за останній тиждень.

Регіони будуть поділені на чотири зони:

- зелену, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%;

- помаранчеву, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 50, але відсоток позитивних результатів тестів складає 4% або вище, або, якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%;

- червону, якщо показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування складає 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150.

- сіру, якщо інформації недостатньо або показник тестування нижчий за 300.

Мапу оновлюватимуть щотижня.

Держави-члени не повинні обмежувати вільне пересування осіб, які подорожують в зелені зони або з них. Також рекомендовано враховувати відмінність між помаранчевими і червоними зонами та ситуацію у власній країні і діяти пропорційно.

Держави-члени в принципі не повинні відмовляти у в'їзді особам, які подорожують з інших держав-членів. Ті держави-члени, які вважають за необхідне ввести обмеження, можуть зажадати від осіб, що виїжджають з незелених зон, вирушити на карантин, здати тест по приїзді або перед поїздкою.

Держави-члени, які мають намір застосувати обмеження, повинні спочатку проінформувати іншу державу-члена, якої торкнуться обмеження, а також інші країни ЄС і Єврокомісію. За можливості інформація повинна бути надана за 48 годин до початку дії обмежень.

Держави-члени також повинні надавати громадськості чітку, повну і своєчасну інформацію про будь-які обмеження та вимоги. Ця інформація повинна бути опублікована за 24 години до набуття чинності заходів.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом.

Як стало відомо, наразі Україна не відповідає жодному з трьох критеріїв для подорожей у країнах Європейського Союзу. При цьому Україна потрапляє до «сірої» зони через недостатню кільксть тестувань на коронавірус методом ПЛР.