ЄС вперше оприлюднив мапу коронавірусних обмежень у Європі

Європейський Союз вперше оприлюднив мапу поділу країн Шенгену на кольорові зони за ситуацією з коронавірусом, яка слугуватиме орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.

До «червоної» зони повністю потрапили більшість країн Західної та Центрально-Східної Європи.

«Жовтими» є більша частина Італії, близько половини Греції, Кіпр, більша частина Німеччини, країни Балтії, Данія, Швеція та невеликі частини Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Болгарії.

Найбільш «зеленими» є Фінляндія та Норвегія, а також частина території Греції, Німеччини та Італії.

The firstmap has just been published! The maps include information on: the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level weekly COVID-19 testing rates testing positivity rates a map with a combined indicator based on the algorithm pic.twitter.com/5fkPuduWwj

Зазначимо, 13 жовтня Рада ЄС затвердила рекомендації про скоординований підхід до обмеження вільного пересування через коронавірус. Вони передбачають поділ на зелену, помаранчеву, червону та сіру зони відповідно до епідеміологічної ситуації у країнах та регіонах.

Testing data were unavailable for week 41 at deadline Tuesday 23:59. Countries with insufficient information on one of the common criteria were grey on the map (#SE, #DE, #AT, #IS)



Since it is the first week, we are taking a more flexible approach & published updated maps today. pic.twitter.com/fudA4q1mjV