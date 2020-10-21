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    У світі

    У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці

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    У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці - У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці
    У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці

    Обмеження діятимуть до кінця листопада

    У Болгарії через пандемію коронавіруса запроваджують обов'язкове носіння масок на вулиці з 22 жовтня. Обмеження діятимуть до кінця листопада.

    Про це повідомляє DW.

    Міністр охорони здоров'я країни Костадін Ангелов переконаний, що носіння захисних масок, включно з дотриманням соціального дистанціювання і проведенням регулярних дезинфекційних заходів, допоможе сповільнити поширення вірусу приблизно на 30 відсотків і допоможе уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

    «Ми очікуємо, що кількість нових випадків інфікування знизиться, якщо люди будуть суворо дотримуватися цих заходів», - сказав він.

    Всього у Болгарії, населення якої становить 7 мільйонів осіб, зафіксовано 30 527 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За останню добу підтвердили 1024 випадки захворювання.

    міністр населення
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