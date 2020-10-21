У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці

Обмеження діятимуть до кінця листопада

У Болгарії через пандемію коронавіруса запроваджують обов'язкове носіння масок на вулиці з 22 жовтня. Обмеження діятимуть до кінця листопада.

Про це повідомляє DW.

Міністр охорони здоров'я країни Костадін Ангелов переконаний, що носіння захисних масок, включно з дотриманням соціального дистанціювання і проведенням регулярних дезинфекційних заходів, допоможе сповільнити поширення вірусу приблизно на 30 відсотків і допоможе уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

«Ми очікуємо, що кількість нових випадків інфікування знизиться, якщо люди будуть суворо дотримуватися цих заходів», - сказав він.

Всього у Болгарії, населення якої становить 7 мільйонів осіб, зафіксовано 30 527 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За останню добу підтвердили 1024 випадки захворювання.