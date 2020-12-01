Президент Бразилії Болсонару планує візит до України у 2021 році

Бразильські підприємства сфери оборонно-промислового комплексу зацікавлені у налагодженому діалогу з Україною

Президент Бразилії Жаїр Болсонару планує приїхати до України 2021 року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відкриття першого Діалогу оборонної промисловості між Україною та Бразилією у Києві.

«Візит має відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах. Ми започатковуємо діалог між об’єднаннями промисловців та підприємців двох країн, між космічними відомствами, активно готуємо чергове засідання Українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва», – наголосив він.

За словами міністра, співпраця України та Бразилії має передбачати амбітні плани спільного виходу на ринки третіх країн, зокрема в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.

«Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного довготривалого співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн», – додав Кулеба.

Також очільник МЗС зазначив, що бразильські підприємства сфери оборонно-промислового комплексу зацікавлені у налагодженому діалогу з Україною.

«Такий діалог Бразилія веде тільки з п’ятьма країнами: Аргентина, США, Португалія, Франція та Індія», – зауважив він.

Нагадаємо, що Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії.