Патріарх Варфоломій відвідає Україну з візитом у серпні
Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати з візитом Україну
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що його візит до України відбудеться в серпні 2021 року на День незалежності України. Про це повідомляє Orthodox Times.
Відповідну заяву Варфоломій зробив у патріаршому соборі на Фанарі під час престольного свята на честь Андрія Первозванного. Престольне свято проходить за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та кількох членів його уряду. Шмигаль перебуває з офіційним візитом у Туреччині.
УПЦ МП заявила, що візит Вселенського патріарха Варфоломія до України призведе до «нового витка» релігійного протистояння у державі.
У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.
Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.
За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.
ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.
Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.
З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.