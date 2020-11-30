Патріарх Варфоломій відвідає Україну з візитом у серпні

Вселенський патріарх Варфоломій планував візит в Україну ще з 2019 року, проте його приїзду завадила пандемія

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати з візитом Україну

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що його візит до України відбудеться в серпні 2021 року на День незалежності України. Про це повідомляє Orthodox Times.

Відповідну заяву Варфоломій зробив у патріаршому соборі на Фанарі під час престольного свята на честь Андрія Первозванного. Престольне свято проходить за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та кількох членів його уряду. Шмигаль перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Президент Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія відвідати Україну під час офіційного візиту до Фанару 16 жовтня.

УПЦ МП заявила, що візит Вселенського патріарха Варфоломія до України призведе до «нового витка» релігійного протистояння у державі.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.