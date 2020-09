Тихановська відвідає Європарламент

Голова Європарламенту поговорив зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі

Голова Європарламенту Давид Сассолі в середу, 16 вересня, запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську відвідати Європарламент.

Про це він повідомив в Twitter.

«Сьогодні я говорив зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі, яка викликає глибоку заклопотаність. Вона прийняла моє запрошення в Європарламент», – написав він.

Today, I spoke with Sviatlana Tsikhanouskaya on the deeply concerning situation in #Belarus. She accepted our invitation to the @Europarl_EN.



Parliament is united behind the people of Belarus in their fight for democracy, to freely choose the future of their country. pic.twitter.com/2BgLYC0hni