  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Тихановська відвідає Європарламент

    • Розсилка
    Світлана Тихановська - Тихановська відвідає Європарламент
    Світлана Тихановська

    Голова Європарламенту поговорив зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі

    Голова Європарламенту Давид Сассолі в середу, 16 вересня, запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську відвідати Європарламент.

    Про це він повідомив в Twitter.

    «Сьогодні я говорив зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі, яка викликає глибоку заклопотаність. Вона прийняла моє запрошення в Європарламент», – написав він.

    Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу. 

    Як повідомлялося, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».

    Білорусь Європарламент політика опозиція Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies