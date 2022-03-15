Президент Євроради переговорив із Путіним

Шарль Мішель закликав Путіна припинити війну проти України

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, закликав його до негайного припинення вогню та виведення російських військ із території України. Про це Мішель повідомив у Twitter.

«Підкреслив президенту РФ нагальну необхідність припинення братовбивчої війни Росії проти України. ЄС єдиний у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні», - написав він.

Мішель також повідомив, що закликав Путіна до негайного припинення вогню та виведення російських військ.

«Обговорено поточні переговори між Україною та Росією. Захист життя цивільних осіб є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинено. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід», - зазначив Мішель.

Нагадаємо, Україна вимагала негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.

Згодом стало відомо, що Росія вирішила вийти із Ради Європи. При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію про права людини, заявив голова міжнародного комітету російської держдуми Слуцький. За Статутом Ради Європи юридично припинення членства відбудеться лише у кінці поточного фінансового року, тобто 31 грудня.

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