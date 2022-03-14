Україна вимагає негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи

Шмигаль закликав закрити небо над Україною заради європейської безпеки

Україна вимагає негайно виключити Росію з Ради Європи через війну, яку РФ розв’язала на території нашої держави. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у понеділок, яке було скликано у зв’язку з війною в Україні, повідомляє «Європейська правда».

«Всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим невиправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю», - сказав Шмигаль, звертаючись до делегатів ПАРЄ.

Він додав, що необхідно зупинити агресію Росії, доки не сталось ядерної катастрофи та вся Європа не опинилась у вогні.

Шмигаль закликав закрити небо над Україною заради європейської безпеки.

Нагадаємо, 10 березня МЗС РФ поширило заяву, у якій заявило, що Росія більше не збирається бути членом Ради Європи.

Через війну РФ проти України Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах - у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Венеційська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у комісії.