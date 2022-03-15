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    Росія покидає Раду Європи

    Росія покидає Раду Європи
    фото з відкритих джерел

    Росія вирішила завдати удару у відповідь і сама вийшла з Ради Європи, з якої її виганяли

    Віце-спікер Держдуми Петро Толстой повідомив, що листа про вихід Росії з Ради Європи вручено генеральному секретареві організації.

    При виході з Ради Європи Росія буде змушена денонсувати Європейську конвенцію про права людини.

    Також Росія не братиме участі у жодних форматах роботи Ради Європи, включаючи ПАРЄ. Війна проти України та постійна брехня дипломатів країни-агресора наближали рішення про виключення Росії, тому РФ вирішила піти першою.

    Раніше, Україна вимагала негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.

    Нагадаємо, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг.

    Раніше, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

    Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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    Теги: ЄС росія санкції війна Європа ПАРЄ Україна права людини
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    Росія покидає Раду Європи