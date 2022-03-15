Росія покидає Раду Європи
Росія вирішила завдати удару у відповідь і сама вийшла з Ради Європи, з якої її виганяли
Віце-спікер Держдуми Петро Толстой повідомив, що листа про вихід Росії з Ради Європи вручено генеральному секретареві організації.
При виході з Ради Європи Росія буде змушена денонсувати Європейську конвенцію про права людини.
Також Росія не братиме участі у жодних форматах роботи Ради Європи, включаючи ПАРЄ. Війна проти України та постійна брехня дипломатів країни-агресора наближали рішення про виключення Росії, тому РФ вирішила піти першою.
Раніше, Україна вимагала негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.
Нагадаємо, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг.
Раніше, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.
Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.