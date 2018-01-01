Президент Кореї готовий зустрітися з лідером КНДР за певної умови

Сеул позитивно ставиться до проведення такої зустрічі лише в разі певних гарантій результату за її підсумками

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін заявив про готовність провести зустріч на вищому рівні з лідером КНДР Кім Чен Ином за умови, що це буде сприяти вирішенню проблеми ядерної програми Пхеньяна. Про це він заявив на прес-конференції в Сеулі у середу, 10 січня. «Я готовий провести зустріч на вищому рівні, якщо це допоможе вирішенню ядерної



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Президент Республіки Корея Мун Чже Ін

Сеул позитивно ставиться до проведення такої зустрічі лише в разі певних гарантій результату за її підсумками

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін заявив про готовність провести зустріч на вищому рівні з лідером КНДР Кім Чен Ином за умови, що це буде сприяти вирішенню проблеми ядерної програми Пхеньяна. Про це він заявив на прес-конференції в Сеулі у середу, 10 січня.

«Я готовий провести зустріч на вищому рівні, якщо це допоможе вирішенню ядерної проблеми Півночі, а також відновленню міжкорейських відносин», - наводить його слова телеканал NHK.

Президент також зазначив, що Сеул позитивно ставиться до проведення такої зустрічі лише в разі певних гарантій результату за її підсумками. За його словами, це не повинні бути «переговори заради переговорів».

Республіка Корея не має наміру відмовлятися від своєї позиції з приводу необхідності денуклеаризації півострова, сказав Мун Чже Ін.

«Денуклеаризації Корейського півострова, про що (в минулому) домовлялися дві Кореї, - наша основна позиція, від якої ми ніколи не відмовимося», - наводить його слова агентство Reuters.

Разом з тим президент зазначив, що не хотів би негайного возз'єднання Півночі і Півдня.

Перший раунд діалогу щодо нормалізації відносин між Республікою Корея і КНДР відбувся вранці 9 січня. За підсумками переговорів сторони домовилися про відновлення роботи гарячої лінії зв'язку між військовими двох країн, проведення консультацій про зниження напруженості на міжкорейському кордоні, а також про те, що КНДР направить на Олімпіаду в Пхьончхан представницьку урядову делегацію, демонстраційну команду спортсменів з тхеквондо, уболівальників і групу підтримки.

Джерело: ТАСС