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    Південна і Північна Кореї відновлять лінію екстреного телефонного зв’язку

    Гаряча лінія допоможе попередити переростання окремих інцидентів у повномасштабну війну
    Представники Республіки Корея і КНДР під час сьогоднішніх переговорів в Пханмунджомі домовилися відновити діяльність гарячої лінії по воєнним питанням. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Її нормальне функціонування допоможе попередити переростання можливих інцидентів на кордоні двох країн у масштабне військове зіткнення. Так КНДР
    • Сьогодні, 12:31
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    Гаряча лінія допоможе попередити переростання окремих інцидентів у повномасштабну війну

    Представники Республіки Корея і КНДР під час сьогоднішніх переговорів в Пханмунджомі домовилися відновити діяльність гарячої лінії по воєнним питанням. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

    Її нормальне функціонування допоможе попередити переростання можливих інцидентів на кордоні двох країн у масштабне військове зіткнення. Так КНДР провела всі необхідні технічні роботи для того, щоб гарантувати нормальне функціонування лінії екстреного телефонного зв’язку.

    Сама діяльність гарячої лінії має відновитися вже завтра в середу 10 січня 2018 року. 

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