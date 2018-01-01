Південна і Північна Кореї відновлять лінію екстреного телефонного зв’язку

Гаряча лінія допоможе попередити переростання окремих інцидентів у повномасштабну війну

Представники Республіки Корея і КНДР під час сьогоднішніх переговорів в Пханмунджомі домовилися відновити діяльність гарячої лінії по воєнним питанням. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Її нормальне функціонування допоможе попередити переростання можливих інцидентів на кордоні двох країн у масштабне військове зіткнення. Так КНДР



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Гаряча лінія допоможе попередити переростання окремих інцидентів у повномасштабну війну

Представники Республіки Корея і КНДР під час сьогоднішніх переговорів в Пханмунджомі домовилися відновити діяльність гарячої лінії по воєнним питанням. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Її нормальне функціонування допоможе попередити переростання можливих інцидентів на кордоні двох країн у масштабне військове зіткнення. Так КНДР провела всі необхідні технічні роботи для того, щоб гарантувати нормальне функціонування лінії екстреного телефонного зв’язку.

Сама діяльність гарячої лінії має відновитися вже завтра в середу 10 січня 2018 року.