Південна і Північна Кореї відновлять лінію екстреного телефонного зв’язку
- Сьогодні, 12:31
-
Розсилка
Гаряча лінія допоможе попередити переростання окремих інцидентів у повномасштабну війну
Представники Республіки Корея і КНДР під час сьогоднішніх переговорів в Пханмунджомі домовилися відновити діяльність гарячої лінії по воєнним питанням. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.
Її нормальне функціонування допоможе попередити переростання можливих інцидентів на кордоні двох країн у масштабне військове зіткнення. Так КНДР провела всі необхідні технічні роботи для того, щоб гарантувати нормальне функціонування лінії екстреного телефонного зв’язку.
Сама діяльність гарячої лінії має відновитися вже завтра в середу 10 січня 2018 року.