Президент Польщі хоче на рівні конституції заборонити усиновлення дітей одностатевими парами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Дитина у Польщі підлягає правовому захисту, який вже визначається обов’язковими положеннями конституції» - Дуда Фото PAP/Lech Muszyski

Дуда переконаний, що його ініціатива буде підтримана всіма фракціями Сейму

Польська конституція повинна чітко вказати, що усиновлення дитини тими, хто перебуває в в одностатевих стосунках, виключається.

Про це заявив президент Республіки Польща, кандидат на переобрання Анджей Дуда, передає Dziennik.pl.

«Я підпишу відповідний документ у понеділок (6 липня 2020 року – ред.) разом із проектом президентської поправки до конституції», – пообіцяв Дуда.

За його словами, дитина у Польщі підлягає правовому захисту, який вже визначається обов’язковими положеннями конституції, але ці норми, за словами глави польської держави, потребують доопрацювання. Особливо, коли батьки позбавлені батьківських повноважень.

Дуда переконаний, що його ініціатива буде підтримана всіма фракціями Сейму – як владою, так і опозицією, й затвердження відповідних змін до конституції припинить обговорення питання доцільності чи недоцільності усиновлення дітей представниками ЛГБТ-спільноти.

«Якщо це буде прямо написано в конституції, то емоції вщухнуть. Буде зрозуміло, що це неприпустимо і не потрібно буде обговорювати: дозволено чи не дозволено. Конституція Польщі чітко це визначить й назавжди припинить політичні суперечки з цього питання», – сказав він.

Нагадаємо, Дуда назвав «ідеологію ЛГБТ» ще більш руйнівною для людини ідеологією, ніж комунізм. Водночас, він додав, що поважає усіх людей.

Як повідомлялося, нинішній президент Польщі Анджей Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського.