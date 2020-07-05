У Польщі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 36 тис осіб



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На сьогодні в країні одужали вже 23 746 інфікованих

За добу виявили 231 випадок коронавірусу, п’ятеро померли

У Польщі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 35 950. Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Зазначається, що за минулу добу виявлено 231 новий випадок Covid-19.

«За минулу добу померло 5 хворих, загалом від початку пандемії 1517 осіб», - йдеться у повідомленні.

На сьогодні в країні одужали вже 23 746 інфікованих.

У лікарнях нині перебуває 1765 пацієнтів з коронавірусом, 83 813 людей - на домашньому карантині, 13 508 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено 1,6 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу понад 22 тисячі.

Головним осередком інфікування у Польщі залишається Сілезьке воєводство. За минулу добу там виявлено 87 нових випадків коронавірусу, що становить близько 38% від загальної кількості інфікованих по країні.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн Євросоюзу, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 387 тисячі 499 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали. Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

«Лідером» за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли. У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали. У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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До відома, в Україна станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249. Всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19.

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