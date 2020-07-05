  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів

    • Розсилка
    <p>У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки</p> - Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів

    У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки

    Фото: Офіс президента

    Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха

    Президент України Володимир Зеленський у День Військово-Морських сил оглянув проходження військових кораблів і техніки.

    Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

    «У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки»,- йдеться повідомленні.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів
    Фото: Офіс президента

    Так, військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

    Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха. Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

    У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

    Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим морякам, а також передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна.

    Читайте також:
    5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Одеса військові Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ