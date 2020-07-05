Зеленський з борту «Гетьмана Сагайдачного» оглянув проходження військових кораблів



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У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки Фото: Офіс президента

Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха

Президент України Володимир Зеленський у День Військово-Морських сил оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

«У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки»,- йдеться повідомленні.

Так, військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха. Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим морякам, а також передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна.

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