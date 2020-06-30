Вибори у Польщі: Дуда випередив конкурентів у першому турі
Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського
Нинішній президент Польщі Анджей Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського. Про це свідчать офіційні результати виборів, озвучені Державною виборчою комісією Польщі у вівторок вранці, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, за Дуду, якого підтримує правляча партія «Право і Справедливість» (PiS), проголосували 43,5% поляків, а за його основного опонента, кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського – 30,46%.
Водночас за незалежного кандидата Шимона Головню проголосували понад 13,87% виборців, за кандидата націоналістичної «Конфедерації» Кшиштофа Босака – 6,78%, кандидата Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – 2,36%, представника лівих Роберта Бєдроня –2,22%. Інші п'ять кандидатів набрали менш як 1% голосів.
Явка на виборах склала 64,61%. Дуда переміг у 13-ти воєводствах Польщі, Тшасковський – у трьох воєводствах на заході країни.
Другий тур президентських виборів відбудеться 12 липня.
Як повідомлялося, після підрахунку 99, 78% голосів лідирував нинішній президент Польщі Анджей Дуда.
Згідно з оприлюдненими напередодні даними екзитполів, Дуда мав отримати 41,8% голосів.
Дуда вважає, що в другому турі виборів за нього повинні проголосувати виборці кандидатів, які не вийшли у другий тур.
Явка на вибори, попри коронавірусну пандемію, була високою і, за даними екзит-полу, склала 63%.