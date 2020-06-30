  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вибори у Польщі: Дуда випередив конкурентів у першому турі

    • Розсилка
    Другий тур президентських виборів відбудеться 12 липня - Вибори у Польщі: Дуда випередив конкурентів у першому турі
    Другий тур президентських виборів відбудеться 12 липня

    Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського

    Нинішній президент Польщі Анджей Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського. Про це свідчать офіційні результати виборів, озвучені Державною виборчою комісією Польщі у вівторок вранці, повідомляє Укрінформ.

    Зокрема, за Дуду, якого підтримує правляча партія «Право і Справедливість» (PiS), проголосували 43,5% поляків, а за його основного опонента, кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського – 30,46%.

    Водночас за незалежного кандидата Шимона Головню проголосували понад 13,87% виборців, за кандидата націоналістичної «Конфедерації» Кшиштофа Босака – 6,78%, кандидата Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – 2,36%, представника лівих Роберта Бєдроня –2,22%. Інші п'ять кандидатів набрали менш як 1% голосів.

    Явка на виборах склала 64,61%. Дуда переміг у 13-ти воєводствах Польщі, Тшасковський – у трьох воєводствах на заході країни.

    Другий тур президентських виборів відбудеться 12 липня.

    Як повідомлялося, після підрахунку 99, 78% голосів лідирував нинішній президент Польщі Анджей Дуда.

    Згідно з оприлюдненими напередодні даними екзитполів, Дуда мав отримати 41,8% голосів.

    Дуда вважає, що в другому турі виборів за нього повинні проголосувати виборці кандидатів, які не вийшли у другий тур.

    Явка на вибори, попри коронавірусну пандемію, була високою і, за даними екзит-полу, склала 63%.

    Читайте також:
    Польща вибори партії Анджей Дуда президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ