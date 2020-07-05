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    У світі

    У Польщі спортивний літак впав на приватний будинок (відео)

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    <p>Літак впав у приватному секторі неподалік від аеропорту</p> - У Польщі спортивний літак впав на приватний будинок (відео)

    Літак впав у приватному секторі неподалік від аеропорту

    Фото TerazKrosno

    Пілот встиг катапультуватися, завдяки чому серйозних травм не отримав

    У Польщі спортивний літак впав на приватний будинок, внаслідок чого постраждав пілот. Про це повідомляє місцеве видання TerazKrosno. 

    Згідно з повідомленням, інцидент стався сьогодні, 5 липня, близько 08:00 у місті Кросно, що у Підкарпатському воєводстві. Одномоторний спортивний літак Rand Robinson KR-1, невдовзі після зльоту із місцевого аеропорту через проблеми з мотором почав падати.

    У літаку була одна людина – 69-річний пілот, йому вдалося катапультуватися.

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    У Польщі спортивний літак впав на приватний будинок (відео)
    У Польщі спортивний літак впав на приватний будинок (відео)
    Фото TerazKrosno

    Літак впав у приватному секторі неподалік від аеропорту, зачепивши ліхтар, покрівлю приватного будинку та автомобіль.

    Пілота забрала швидка. За попередньою інформацією, серйозних травм у нього немає. Інші люди внаслідок інциденту не постраждали.

    Причини аварії розслідуватиме профільна державна комісія.

    Нагадаємо, Заставнівський суд Чернівецької області визнав психічно хворим чоловіка, який допустив аварію літака марки «Х-32-912-Бекас». У результаті аварії пілот та пасажир літака отримали тяжкі тілесні ушкодження. Інцидент трапився 26 липня 2019 року.

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