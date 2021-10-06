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    Президент Польщі попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2»

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    Анджей Дуда попросив НАТО втрутитися в ситуацію з &laquo;Північним потоком &ndash; 2&raquo; - Президент Польщі попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2»
    Анджей Дуда попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2»
    Фото: Aleksandra Szmigiel/Reuters

    Дуда зазначив, в НАТО і ЄС треба «подумати про те, як протистояти політичним, енергетичним і військовим загрозам і викликам, які може принести «Північний потік – 2»

    НАТО і Євросоюзу слід задуматися про своїх силах перед загрозою, що може нести російський газопровід «Північний потік – 2». Відповідну заяву під час Варшавського безпекового форуму зробив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polskie Radio 24.

    На думку глави держави, Заходу необхідно зробити висновки зі зроблених помилок, в тому числі провал місії в Афганістані і будівництво «Північного потоку – 2», який, як вважає він, «є помилкою стратегічного значення для всього трансатлантичного співтовариства».

    Як заявив Дуда, що мова йде не тільки про можливості перекриття Росією поставок газу в Україну, до Словаччини або їх запуск в обхід Польщі.

    «Мова йде про щось більше, про надання росіянам можливості стратегічного шантажу всього нашого співтовариства, шантажу, що виходить далеко за рамки енергетичних питань», – сказав він.

    Польський лідер також зазначив, в НАТО і ЄС треба «подумати про те, як протистояти політичним, енергетичним і військовим загрозам і викликам, які може принести «Північний потік – 2».

    Раніше у вересні уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський заявив, що Варшава не буде продовжувати контракт з «Газпромом» щодо постачання російського газу.

    «Північний потік – 2» є газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них – 1,2 тис. Км. Вони проходять від порту Усть–Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу складе 55 млрд куб. м газу в рік.

    Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

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    Теги: ЄС Росія НАТО транзит Анджей Дуда президент Північний потік-2
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    Президент Польщі попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2»