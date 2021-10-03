Транзит газу до Угорщини через Україну відновили

Газ в Угорщину знову транспортують через Україну

Потік газу через пункт «Берегово» знову прокачують

У неділю ввечері, 3 жовтня, транзит газу до Угорщини через Україну був відновлений. Потік газу через пункт «Берегово» на українсько-угорському кордоні становить трохи більше, ніж 200 тисяч кубометрів на годину. Про це повідомляють дані оператора ГТС Угорщини.

Зазначимо, що протягом дня прокачування газу на територію Угорщини через Україну не відбувалося.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Згодом голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

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