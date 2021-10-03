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    Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено

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    2 жовтня газ іще транспортували, а сьогодні повністю припинили - Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено
    2 жовтня газ іще транспортували, а сьогодні повністю припинили
    Фото з відкритих джерел

    За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, транзит газу у точці «Берегово» відсутній

    Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинився в неділю, 3 жовтня.

    Згідно з інформацією на сайті оператора, 1 жовтня прокачування блакитного палива через пункт «Берегово» на кордоні України з Угорщиною не припинялося і склало 4,823 мільйона кубометрів.

    У той же час, ще 30 Вересня вона була в 3,8 рази більше – 18,528 мільйона кубометрів.

    У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше – в 2 рази в порівнянні з п'ятницею, до 2,31 мільйона кубометрів.

    За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину точці «Берегово» відсутній.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» заявив про початок постачання газу не лише до Угорщини, а й до Хорватії в обхід України.

    Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

    27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

    Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

    Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

    В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

    Станом на 1 жовтня ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів.

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    Теги: МЗС Київ газ міністр Будапешт Газпром ПАРЄ транзит Україна ГТС час
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    Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено