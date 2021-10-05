Ще чотири країни продовжили санкції проти Росії

Санкції введені проти Москви за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до вирішення влади Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

«Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, і країни Європейської асоціації вільної торгівлі, член Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради (ЄС)», – йдеться в заяві від імені голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Зазначено, що всі чотири країни забезпечать відповідність національної політики рішенням Ради ЄС. Зі свого боку, Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його.

Нагадаємо, 10 вересня Рада ЄС повідомила, що ухвалила рішення про продовження санкцій проти РФ на півроку - до 15 березня 2022 року.

Обмеження введені проти тих, хто несе відповідальність за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. На цей момент в списку санкцій – 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Санкції передбачають обмеження на поїздки в країни ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів включених до списку санкцій осіб.

Індивідуальні санкції ЄС проти РФ через Україну вперше були введені 17 березня 2014 року.

Додамо, що Конгрес США може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

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