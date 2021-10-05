  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Ще чотири країни продовжили санкції проти Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Країни-партнери ЄС продовжили антиросійські санкції - Ще чотири країни продовжили санкції проти Росії
    Країни-партнери ЄС продовжили антиросійські санкції
    Фото з відкритих джерел

    Санкції введені проти Москви за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України

    Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до вирішення влади Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

    «Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, і країни Європейської асоціації вільної торгівлі, член Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради (ЄС)», – йдеться в заяві від імені голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

    Зазначено, що всі чотири країни забезпечать відповідність національної політики рішенням Ради ЄС. Зі свого боку, Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його.

    Нагадаємо, 10 вересня Рада ЄС повідомила, що ухвалила рішення про продовження санкцій проти РФ на півроку - до 15 березня 2022 року.

    Обмеження введені проти тих, хто несе відповідальність за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. На цей момент в списку санкцій – 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

    Санкції передбачають обмеження на поїздки в країни ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів включених до списку санкцій осіб.

    Індивідуальні санкції ЄС проти РФ через Україну вперше були введені 17 березня 2014 року.

    Додамо, що Конгрес США може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн.

    Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

    У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

    Читайте також інтерв’ю: Нова гібридна спецоперація Кремля на газовому ринку. Михайло Гончар пояснює деталі та наслідки
    Теги: ЄС Росія санкції Чорногорія Норвегія Україна Албанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще чотири країни продовжили санкції проти Росії