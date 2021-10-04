Транзит газу до Угорщини через Україну не відновлювався – Оператор ГТС

з 1 жовтня 2021 року зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини

І з 1 жовтня 2021 року зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини

Наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що інформація про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну не відповідає дійсності. Він наголосив, що постачання є, але це є лише реекспортом.

«В пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ», – написав Макогон.

Нагадаємо, вчора, 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну. При цьому 3 жовтня прокачування газу на територію Угорщини через Україну не відбувалося.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Згодом голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

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