РФ намагається «посадити» у Києві проросійського лідера – заява МЗС Великобританії

Російська розвідка також підтримує контакти із кількома колишніми українськими політиками

У контексті військової агресії з боку РФ особливу роль може грати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС Великої Британії.

«Ми маємо інформацію, яка вказує, що, ухвалюючи рішення про можливе вторгнення й окупацію України, уряд РФ намагається привести до влади у Києві проросійського лідера. Як потенційного кандидата розглядають колишнього депутата Євгена Мураєва», – зазначається у заяві.

У британському МЗС заявили, що російська розвідка також підтримує контакти із кількома колишніми українськими політиками, серед яких: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров.

«Дехто з них контактує з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну», – додали у британському зовнішньополітичному відомстві.

За словами міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну.

«Росія повинна знизити напруження, припинити кампанію агресії й дезінформації, а також просуватися шляхом дипломатії. Велика Британія та наші партнери вже неодноразово казали, що будь-яке військове вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою й матиме високу ціну», – резюмувала Трасс.

Нагадаємо, Кулеба розповів, як можна врегулювати конфлікт із Росією.

Як відомо, Британія створить новий альянс з Україною та Польщею.

Напередодні Велика Британія назвала наслідки вторгнення Росії в Україну.

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